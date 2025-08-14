Россиянам рассказали, какому святому молиться, чтобы поменять или найти работу

Иванов отметил, что в православной традиции особо почитается святой мученик Трифон.
В православии существует ряд святых, к которым принято обращаться с молитвой при поиске работы. Среди них особо почитаем мученик Трифон. Об этом сообщил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
«Многие верующие также находят поддержку у святителя Спиридона Тримифунтского или у блаженной Матроны Московской. Главное — молиться с искренней верой и упованием на Божий промысел», — заявил Иванов. Его слова приводит Life.ru.
По словам депутата, молитва должна быть искренней и исходить от сердца. При этом важно не ограничиваться просьбами о помощи, а также прилагать собственные усилия для поиска работы. В связи с этим Михаил Иванов напомнил слова из Священного Писания о том, что «вера без дел мертва».
Комментируя ситуацию с современным рынком труда, парламентарий подчеркнул, что многие россияне сталкиваются со сложностями при смене места работы. Он посоветовал сохранять терпение и настойчивость. По его словам, любые испытания человеку по силам, а успех возможен лишь при сочетании личной инициативы и духовной поддержки.
Ранее в России стала доступна функция автоматического формирования резюме, готового к публикации. Сервис «Авито Работа» внедрил новую опцию, позволяющую соискателям при отклике на вакансию создать презентацию о себе всего за 14 секунд. В пресс-службе онлайн-площадки сообщили URA.RU, что технология учитывает основные критерии, которые работодатели используют при отборе кандидатов: в автоматически составленное резюме включаются личные и контактные сведения, информация о профессиональном опыте, а также гражданство претендента.