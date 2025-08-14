Ричмонд
В Башкирии идут массовые проверки водителей

Усиленные рейды выставлены в Уфе, на 10 км Западного обхода города, а также в Аургазинском районе на 81 км автодороги Уфа — Оренбург.

Как сообщил главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов, мероприятия связаны с Международным днём правил дорожного движения и Днём рождения водительского удостоверения. Меры направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений в дороге.

Внимание инспекторов ДПС Госавтоинспекции направлено на водителей без водительского удостоверения, а также ранее лишённых права управления. Особое внимание уделено нетрезвому вождению.