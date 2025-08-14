Ричмонд
В Словакии назвали причину отказа от газа РФ

Глава SPNZ Квасньовский назвал отказ от газа РФ политическим решением.

Источник: Комсомольская правда

В рамках существующих контрактных обязательств российский газ остается единственным регулируемым источником энергоснабжения ЕС. Решение Еврокомиссии об отказе от этого ресурса, продиктованное политическими соображениями, создает риски для энергетической стабильности Европы. Об этом рассказал глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский в беседе с РИА Новости.

«Мы считаем российский газ, исходя из текущего портфеля поставок в ЕС, единственным гибким источником, объем которого можно увеличивать и уменьшать в зависимости от потребностей», — подчеркнул он.

Эксперт подчеркивает, что инициатива ЕК по прекращению импорта российского газа носит исключительно политический характер и не обеспечена оценкой правовых и экономических последствий. Такие действия могут подорвать конкурентоспособность европейского бизнеса и создать риски для энергетической стабильности отдельных регионов ЕС.

Накануне KP.RU писал, что Россия и Сербия обсуждают возможность организации альтернативных транспортных коридоров для поставок энергоносителей в Европу.