В Словакии назвали причину отказа от газа РФ

В рамках существующих контрактных обязательств российский газ остается единственным регулируемым источником энергоснабжения ЕС. Решение Еврокомиссии об отказе от этого ресурса, продиктованное политическими соображениями, создает риски для энергетической стабильности Европы. Об этом рассказал глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский в беседе с РИА Новости.