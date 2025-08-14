Суд встал на сторону новосибирца, который нарушил ПДД

Водитель не проявил должной степени предусмотрительности и заблаговременно не перестроился на свою полосу движения, чем создал опасную ситуацию на дороге.
Согласно материалам дела, 26 июня 2025 года сотрудник областной Госавтоинспекции вынес постановление о привлечении жителя Новосибирска к административной ответственности. Основанием послужило нарушение, зафиксированное 26 апреля 2025 года, когда водитель управлял автомобилем, двигаясь по полосе, предназначенной для встречного движения, в зоне действия дорожной разметки 1.1 (непрерывная линия).
В ходе судебного заседания, при рассмотрении апелляции на данное постановление, «правонарушитель» утверждал, что начал обгон, когда на дороге была прерывистая линия, однако не смог вовремя вернуться в свою полосу из-за действий других участников движения, которых он обгонял.
Судья не принял во внимание доводы апелляции, мотивируя это тем, что водитель не проявил необходимой осмотрительности и не вернулся на свою полосу заблаговременно. Продолжая движение по встречной полосе в зоне сплошной линии, он создал опасную обстановку и тем самым совершил нарушение.
Следует учитывать, что срок давности привлечения к административной ответственности за данное нарушение составляет 60 календарных дней с момента его совершения.
В итоге постановление заместителя командира 1 роты ОБ ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Новосибирской области от 26 июня 2025 года в отношении жителя Новосибирска было аннулировано, а дело прекращено в связи с истечением срока давности для привлечения к административной ответственности.