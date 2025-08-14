Ричмонд
Миронов предложил ввести 13-ю пенсию для россиян к концу года

По его мнению, это было бы справедливым и правильным решением, учитывая тяжелое положение пенсионеров. Миронов подчеркнул, что дополнительная выплата позволила бы пенсионерам сделать подарки внукам или накрыть праздничный стол, поскольку многие из них вынуждены ограничиваться самым необходимым.

Он отметил, что партия уже давно выступает с данной инициативой, и в последнее время к ней присоединяются другие коллеги и фракции. 13-й пенсией называют идею о ежегодной выплате пенсионерам, аналогичной 13-й зарплате, которая практикуется в некоторых организациях по итогам года, передает ТАСС.

В Госдуме хотят увеличить отпуск для предпенсионеров. Согласно инициативе, за пять лет до выхода на пенсию россиянам могут увеличить ежегодный отпуск на семь дней. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала «Вечерней Москве», могут ли предпенсионерам предоставить дополнительный отпуск и каким еще категориям россиян он полагается.