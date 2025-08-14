Миронов предложил ввести 13-ю пенсию для россиян к концу года

Он отметил, что партия уже давно выступает с данной инициативой, и в последнее время к ней присоединяются другие коллеги и фракции. 13-й пенсией называют идею о ежегодной выплате пенсионерам, аналогичной 13-й зарплате, которая практикуется в некоторых организациях по итогам года, передает ТАСС.