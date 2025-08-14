Миронов предложил ввести 13-ю пенсию для россиян к концу года

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости предоставления российским пенсионерам права на получение 13-й пенсии в конце года.
По его мнению, это было бы справедливым и правильным решением, учитывая тяжелое положение пенсионеров. Миронов подчеркнул, что дополнительная выплата позволила бы пенсионерам сделать подарки внукам или накрыть праздничный стол, поскольку многие из них вынуждены ограничиваться самым необходимым.
Он отметил, что партия уже давно выступает с данной инициативой, и в последнее время к ней присоединяются другие коллеги и фракции. 13-й пенсией называют идею о ежегодной выплате пенсионерам, аналогичной 13-й зарплате, которая практикуется в некоторых организациях по итогам года, передает ТАСС.
