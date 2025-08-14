Минпросвещения представило 30 вариантов школьных расписаний: что ждет детей

Министерство просвещения Российской Федерации подготовило типовые варианты школьных расписаний на предстоящий 2025/26 учебный год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Разработанные расписания предназначены для всех классов — с первого по одиннадцатый.
Для начальной школы (1−4 классы) подготовлено пять вариантов расписаний. Учащимся основной школы (5−9 классы) предложили шесть вариантов организации учебного процесса. Старшеклассникам (10−11 классы) доступно 19 различных вариантов расписания.
Все предложенные варианты учитывают требования федерального учебного плана и могут адаптироваться под пятидневную или шестидневную учебную неделю. Школы получат возможность выбрать наиболее подходящий вариант, соответствующий их условиям, при соблюдении единых федеральных требований. Разработанные рекомендации уже согласованы с Роспотребнадзором и направлены в регионы.
Особенностью новых расписаний стало обязательное проведение «Разговоров о важном» первым уроком для всех классов. Кроме того, для учащихся 6−11 классов по четвергам первым уроком будет проводиться профориентационный курс «Россия — мои горизонты». Все варианты расписаний включают примеры распределения основных учебных предметов и внеурочной деятельности с учетом требований СанПиН.
Прежде в России определили продолжительность учебного года 2025/2026. Так, школьники начнут обучение, как и предполагалось, 1 сентября. Учеба завершится 26 мая. В Министерстве просвещения призвали предусмотреть короткие осенние, зимние и весенние каникулы. Длительность каждых должна составлять не менее недели. Для первоклассников также посоветовали ввести дополнительные семь дней отдыха в феврале.
Советник президента Елена Ямпольская накануне сообщила, что внедрение единых учебных пособий по русскому языку и литературе начнется с сентября 2027 года, при этом тестовое использование в отдельных школах пройдет на год раньше — с сентября 2026. Для учащихся младшего и среднего звена единые учебные материалы будут введены позже — с сентября 2028 года.
Говоря о новом государственном стандарте на школьную форму, директор департамента государственной общеобразовательной политики Минпросвещения Александр Реут отметил, что она поможет устранить социальные различия между учениками.