Минпросвещения представило 30 вариантов школьных расписаний: что ждет детей

Советник президента Елена Ямпольская накануне сообщила, что внедрение единых учебных пособий по русскому языку и литературе начнется с сентября 2027 года, при этом тестовое использование в отдельных школах пройдет на год раньше — с сентября 2026. Для учащихся младшего и среднего звена единые учебные материалы будут введены позже — с сентября 2028 года.