С 1 сентября в России появится перечень стратегически значимых лекарств

С 1 сентября в РФ начнет действовать официальный список стратегически значимых лекарств. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, отметив, что внедрение этого перечня имеет особое значение — это позволит обеспечить рынок страны наиболее востребованными препаратами для лечения различных заболеваний.