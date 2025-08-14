Исследования ученых РФ помогут в развитии геотермальной энергетики на Аляске

«Мы даем оценки, где находятся магматические очаги — это тоже очень важно для перспектив геотермальной энергетики. Если оказывается, что очаг находится на относительно небольшой глубине, то при бурении скважины обнаруживается зона с очень высокими температурами. Даже если там все сухо, но вы будете закачивать с поверхности воду, то она будет вскипать и давать огромное количество энергии, и ее можно использовать для того, чтобы крутить турбины», — сказал собеседник агентства.