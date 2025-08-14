Ричмонд
В России утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»: подробности

В России утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард».

Источник: Комсомольская правда

Два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард» утвердили в институте русского языка имени Виноградова РАН. По данным РИА Новостей, которые ознакомились с содержанием орфографического словаря русского языка как государственного, допустимой формой слова «миллион» является «мильон», а вот у «миллиард» — «мильярд».

Это правило распространяется, в том числе, и на другие формы вышеупомянутых слов. Среди них, к примеру, «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный». Отмечается, что это утверждение нужно лишь для фиксации орфографической нормы. В данном словаре содержатся, в основном, стилистически нейтральные слова.

Как KP.RU писал ранее, в ближайшем будущем ударение в слове «звонит» изменится и будет падать на первый слог. И плавные движения в сторону этого произношения уже начались.