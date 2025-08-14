В России утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»: подробности

Это правило распространяется, в том числе, и на другие формы вышеупомянутых слов. Среди них, к примеру, «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный». Отмечается, что это утверждение нужно лишь для фиксации орфографической нормы. В данном словаре содержатся, в основном, стилистически нейтральные слова.