В Иркутской области усилят профилактику птичьего гриппа и чумы свиней

В регионе этих заболеваний нет, но возможны угрозы заноса с других территорий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области усилят меры по профилактике птичьего гриппа и африканской чумы свиней. Как рассказали КП-Иркутск в региональном правительстве, сейчас в Приангарье этих заболеваний нет, но вероятны угрозы заноса с неблагополучных территорий. На заболевание птиц исследовали более 2,1 тысячи проб, еще 80 — на свиную чуму.

— В случае обнаружения павших животных и птиц или признаков их заболевания, нужно сообщить об этом на государственные ветстанции. Это позволит выявить очаги и предотвратить их распространение, — подчеркнул руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

Сельскохозяйственные предприятия и птицефабрики сами проводят внутренний контроль и регулярно предоставляют на анализ как диких, так и домашних птиц. При находке мертвых диких птиц или кабанов, сотрудники охотнадзора должны немедленно сообщить об этом ветеринарам для проведения исследований.