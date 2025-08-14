В Иркутской области усилят профилактику птичьего гриппа и чумы свиней

В Иркутской области усилят меры по профилактике птичьего гриппа и африканской чумы свиней. Как рассказали КП-Иркутск в региональном правительстве, сейчас в Приангарье этих заболеваний нет, но вероятны угрозы заноса с неблагополучных территорий. На заболевание птиц исследовали более 2,1 тысячи проб, еще 80 — на свиную чуму.