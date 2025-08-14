В челябинском роддоме назвали самые красивые и необычные имена детей

Напомним, это медицинское учреждение находится в Ленинском районе.
«Выбраны такие красивые и необычные имена, как Изобелла, Борис, Лейла, Амина, Федор, Богдан, Иннокентий и Леонелия, что означает “маленькая львица”», — отметили в пресс-службе.
Ранее специалисты роддома Клиники ЮУГМУ представили свой рейтинг популярных и редких имен.
Так, самые популярные имена у девочек в июне, июле и в первые дни августа — Мирослава, Аврора, Есения, Мия, Оливия, Алиса, (Алисия), Василиса (Василина), Варвара; у мальчиков — Владимир, Михаил, Артем, Данила, Лев, Дмитрий.
Среди редких имен медработники выделили такие, как Настасья, Валентина, Светлана, Вера, Арина, Ульяна, Татьяна, Александра, Антонина; Руслан, Богдан, Николай.
Из необычных — Аливия, Ресмини, Каталея, Моника, Мирра, Адель, Эсмина; Гордей, Мартын, Кристоф, Тамерлан.