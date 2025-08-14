Жители Новосибирска фиксируют сбой интернета 14 августа

Согласно статистическим данным обращений за последние сутки, подавляющее большинство, а именно 91% пользователей, сообщают об абсолютном отсутствии доступа к сети. Дополнительные 8% сталкиваются с некорректной работой мобильных программ. Также отмечаются трудности с посещением местных сайтов: за прошедший час зарегистрировано 42 обращения, а за последние 24 часа — 1018.