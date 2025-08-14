WhatsApp впервые прокомментировал ограничение звонков в России: что сказали в компании

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) пообещал сделать «все возможное», чтобы обеспечить доступ к звонкам в мессенджере для общения пользователей. Так на странице в соцсети Х компании прокомментировали частичное ограничение звонков в сервисе в России.
«Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалось доступным для людей по всему миру, включая Россию», — пообещал в своем заявлении мессенджер.
13 августа Роскомнадзор частично ограничил звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. В первую очередь, для противодействия преступности. Никаких иных ограничений их функционала не вводится, отметили в ведомстве.
Позже в Минцифры уточнили, что решение Роскомнадзора, предусматривающее ограничение голосовых вызовов в популярных среди россиян мессенджерах Telegram и WhatsApp, поможет снизить число мошеннических вызовов.