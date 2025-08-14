WhatsApp* пообещал дать пользователям из России доступ к общению

Разработчики мессенджера WhatsApp* (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta), комментируя частичные ограничения на звонки через сервис в России, подчеркнули свою приверженность обеспечению защищенного сквозным шифрованием общения для пользователей по всему миру. Кроме того, по информации компании, ее продуктом в РФ пользуется порядка 100 млн человек.