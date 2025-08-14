Жара и без осадков: погода в Беларуси в четверг

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности такой жаркой погоды — нарушение электроснабжения, возникновение природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Увеличивается риск гибели людей на воде при купании, вероятность тепловых ударов, а также количество дорожно-транспортных происшествий.