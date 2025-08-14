Ричмонд
Жара и без осадков: погода в Беларуси в четверг

Во время жаркой погоды увеличивается риск гибели людей на воде при купании и вероятность тепловых ударов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Максимальная температура воздуха достигнет +30°С местами по юго-западу Беларуси в четверг.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится малооблачная погода без осадков. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3−8 м/с. Дневная температура воздуха составит +22…+27°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +30°С.

В Минске в четверг будет малооблачно и без дождей. Ветер северный слабый до умеренного.

Утром температура воздуха в белорусской столице будет +13…+15°С, в дневные часы воздух прогреется до +22…+24°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +19…+21°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности такой жаркой погоды — нарушение электроснабжения, возникновение природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Увеличивается риск гибели людей на воде при купании, вероятность тепловых ударов, а также количество дорожно-транспортных происшествий.

Народные приметы на 14 августа

14 августа празднуется Медовый Спас. В это время пчелы обычно заканчивают трудиться и готовятся к холодам — наступает период сбора первого меда на пасеках.

В православной традиции 14 августа вспоминали происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Этот праздник связывали с событиями в Византии. В эту дату в IX веке совершили крестный ход по улицам с Крестом Господнем — он избавил жителей от болезней.

Народные приметы:

  • усиливался ветер — к холодам;
  • гроза сулила сухую осень, а также теплую зиму;
  • розы переставали цвести — близились холодные дни и пасмурные ночи;
  • рябина созрела — осень приходила раньше;
  • птицы улетали на юг — тепло заканчивалось;
  • меньше становилось молока у коровы — готовились к непогоде;
  • домашний скот не выходил на улицу и прятался — осень будет холодной.