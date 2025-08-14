Ричмонд
В Омской области выросли зарплаты

Темпы роста — одни из самых высоких по Сибири.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области на больший чем в других регионах Сибири процент выросла заработная плата. Об этом заявили аналитики hh.ru.

В среднем по СФО зарплатные предложения от работодателей подросли на 2%, средняя зарплата составляет сейчас 70 152 рубля. В Омской области зарплатные предложения выросли на 9%. В республике Алтай — на 26%, в Хакасии — на 19%.

В целом по России с начала года зарплата выросла на 8% и в среднем составляет 79 633 рубля. При этом самые высокие в регионах зарплаты в Тыве, Красноярском крае и Иркутской области.