Синоптики предупредили о мощных ливнях и туманах в Челябинской области

В четверг в регионе жары можно не ждать, на фоне осадков воздух прогреется максимум до +17…+22 градусов. А холодный ветер северной четверти при грозах будет усиливаться до 18 метров в секунду. В пятницу и субботу дожди продолжатся почти во всём регионе, а температурный разбег от +17 до +22 сохранится. По ночам — до +9…+14.