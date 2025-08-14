Ричмонд
Синоптики предупредили о мощных ливнях и туманах в Челябинской области

Сильные дожди, переходящие в мощные ливни, град, грозы, по утрам туманы — всё это ожидается в Челябинской области в четверг, 14 августа, и ближайшие дни. Подробности выяснили в местном Гидрометцентре.

Источник: Pchela.News

В четверг в регионе жары можно не ждать, на фоне осадков воздух прогреется максимум до +17…+22 градусов. А холодный ветер северной четверти при грозах будет усиливаться до 18 метров в секунду. В пятницу и субботу дожди продолжатся почти во всём регионе, а температурный разбег от +17 до +22 сохранится. По ночам — до +9…+14.

Прогноз для Челябинска на ближайшие дни тоже ровный: +18…+20 днём, +12…+14 по ночам. Все трое суток — кратковременные дожди, возможны грозы, однако в четверг облаков будет больше, а в пятницу и субботу иногда даже будет выглядывать солнце.