Фиала: Украина получила миллион боеприпасов по чешской инициативе

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил в соцсети X о том, что в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов Украине в 2025 году уже поставлен миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов.
Данная инициатива, запущенная весной 2024 года, предполагает сбор артснарядов для украинской армии в третьих странах с финансовой поддержкой западных государств, включая Германию, которая вложила более миллиарда евро.
— Могу сообщить, что на сегодняшний день мы уже поставили на Украину миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы по боеприпасам, — написал Фиала.
По данным Министерства обороны Чехии, в 2024 году было собрано и передано Украине более 1,5 миллиона снарядов. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщал о планах поставить около 1,8 миллиона единиц в 2025 году.
Кроме того, 11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил два миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине. Средства из резервного фонда президента Азербайджана выделят министерству энергетики Украины для закупки и поставки электрооборудования.