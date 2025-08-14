Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фиала: Украина получила миллион боеприпасов по чешской инициативе

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил в соцсети X о том, что в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов Украине в 2025 году уже поставлен миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил в соцсети X о том, что в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов Украине в 2025 году уже поставлен миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Данная инициатива, запущенная весной 2024 года, предполагает сбор артснарядов для украинской армии в третьих странах с финансовой поддержкой западных государств, включая Германию, которая вложила более миллиарда евро.

— Могу сообщить, что на сегодняшний день мы уже поставили на Украину миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы по боеприпасам, — написал Фиала.

По данным Министерства обороны Чехии, в 2024 году было собрано и передано Украине более 1,5 миллиона снарядов. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщал о планах поставить около 1,8 миллиона единиц в 2025 году.

Кроме того, 11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил два миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине. Средства из резервного фонда президента Азербайджана выделят министерству энергетики Украины для закупки и поставки электрооборудования.