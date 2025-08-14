Рэпер Lil Pump чуть не погиб в ДТП за три дня до своего дня рождения

13 июля американский рэпер Газзи Фабио Гарсия, более известный под сценическим псевдонимом Lil Pump, также прилетел в Москву, где стал специальным гостем на концерте своего коллеги по сцене Киари Кендрелли Сифуса, выступающего как Offset. Артист уже приезжал в Россию в 2019 году, поэтому когда ему вновь предложили выступить в Москве, то он сразу же согласился.