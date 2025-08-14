Рэпер Lil Pump чуть не погиб в ДТП за три дня до своего дня рождения

Американский рэпер Lil Pump чуть не погиб в автомобильной аварии за три дня до своего дня рождения. Об этом музыкант рассказал в соцсетях.
Машину артиста занесло на трассе в дождливую погоду, автомобиль перевернулся. Музыканту пришлось самому выбивать окно и выбираться из автомобиля.
— Ребята, я чуть не лишился жизни. Бог существует! Не садитесь за руль под дождем. В свой день рождения я пойду в церковь, чтобы поблагодарить Бога за все благословения, — написал Lil Pump, публикуя видео с места происшествия.
13 июля американский рэпер Газзи Фабио Гарсия, более известный под сценическим псевдонимом Lil Pump, также прилетел в Москву, где стал специальным гостем на концерте своего коллеги по сцене Киари Кендрелли Сифуса, выступающего как Offset. Артист уже приезжал в Россию в 2019 году, поэтому когда ему вновь предложили выступить в Москве, то он сразу же согласился.
До этого народный артист России Игорь Верник попал в дорожно-транспортное происшествие, из-за чего не смог сыграть в постановке «Торговцы резиной» на сцене Театра эстрады.