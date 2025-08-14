Ричмонд
Иеромонах Феодорит рассказал, что можно освятить в храме на Медовый спас

На медовый спас, который православные отмечают 14 августа, освещать в церкви можно любые продукты, а не только мед.

На медовый спас, который православные христиане отмечают 14 августа, освещать в церкви можно любые продукты, а не только мед. Об этом рассказал врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков), сообщают РИА Новости.

По его словам, главное в этот день — начало Успенского поста.

«В этот праздник традиционно освящается мед, но с медом сам по себе он никак не связан. Просто так сложилось. Специально, непременно в этот праздник приносить в храм мед не нужно», — заявил иеромонах.

Феодорит добавил, что верующим стоит обратить внимание на начало поста, который продлится до праздника Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). При этом сам пост был установлен очень давно. Исторически их было два, но потом посты объединили.

Ранее сообщалось, что на Аляске перед саммитом Путина и Трампа будут ежедневно проводить молебны о мире.

