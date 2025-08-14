Ричмонд
В Самарской области в 2025 году обеспечат жильем 1400 детей-сирот

Губернатор Самарской области вручил ключи от квартир детям-сиротам.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 13 августа провел рабочий день в Волжском районе. Он вручил ключи от квартир детям-сиротам в Южном городе. Всего в микрорайоне по профильной программе купили 30 квартир.

— Эта программа очень важна, потому что позволяет предоставить свое собственное жилье тем, кто в нем в первую очередь нуждается, — отметил глава региона и поздравил будущих новоселов.

В этом году в Самарской области планируют обеспечить жильем 1400 детей-сирот. Также региональные власти намерены в будущем полостью ликвидировать очередь среди льготников этой категории, которая накопилась за десятилетия.

В Волжском районе за последние 10 лет жилье в новостройках получили более 300 человек. Среди тех, кому 13 августа передали квартиру, были два участника СВО. Никита Рузанов сейчас служит, ключи получила его жена Яна. В этом году в их семье родится второй ребенок. Ветеран боевых действий Вячеслав Сараев стал участником второго потока региональной программы «Школа героев», которая является продолжением инициированного президентом Владимиром Путиным проекта «Время героев».