Обещанной воды три года ждать

«Если смотреть на цифры, то заявленная мощность в 30 тыс. куб. м в сутки для Кингисеппа это скорее задел на будущее, чем под нужды сегодня. Сейчас город с пригородами потребляет меньше, особенно учитывая умеренный рост населения и незначительное развитие промышленности в последние годы. В водоснабжении ошибка в сторону с запасом куда полезнее, чем хронический дефицит: строить такую станцию впритык — значит через 10−15 лет снова влезать в стройку», — объяснила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.