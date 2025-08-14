Центробанк ужесточит правила выдачи микрозаймов россиянам

Ранее россиянам дали рекомендации о том, какие кредиты нецелесообразно погашать досрочно. В условиях наличия долгов и обязательств перед близкими важно следовать определённым принципам управления финансами. Например, если ставка по ипотечному кредиту составляет всего 6−8% годовых, то лучше не спешить с его досрочным погашением. Вместо этого разумнее использовать свободные средства для инвестиций, что может принести большую выгоду в будущем.