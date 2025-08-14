У православных верующих начался Успенский пост

По своей строгости Успенский пост приближается к Великому посту. В понедельник, среду и пятницу церковный устав предписывает сухоядение (хлеб, вода, фрукты, варенье, овощи, компот), во вторник и четверг — вареную пищу, но без масла. Запрещается употреблять продукты животного происхождения, в том числе рыбу. Рыба разрешается только в день праздника Преображения Господня, 19 августа. По церковному уставу растительное масло полагается в субботу, воскресенье, а также в праздничные дни. Несмотря на строгость, Успенский пост издавна считался самым приятным и легким, потому что основу постного стола составляют молодой картофель, грибы и созревающие в эту пору овощи и фрукты.