Мэр Уфы потребовал организовать продажу мяса в охлажденном виде на ярмарках

На оперативном совещании в уфимской администрации обсудили вопросы соблюдения санитарных норм при торговле скоропортящимися продуктами. Как отметил руководитель ветеринарной станции Алексей Белов, в теплый сезон продажа мяса и молочной продукции без надлежащего охлаждения вызывает серьезные опасения.
Согласно действующим нормативам, мясные изделия должны храниться при температуре от +2 до +4 градусов. Мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев поручил управлению торговли проработать вопрос обеспечения предстоящих сельхозярмарок необходимым холодильным оборудованием.
— Нужно найти практическое решение этой проблемы, чтобы жители могли покупать качественные и безопасные продукты, — сказал сити-менеджер.
Это распоряжение касается всех сезонных торговых площадок, где реализуются скоропортящиеся товары.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.