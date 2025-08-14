Ричмонд
Мэр Уфы потребовал организовать продажу мяса в охлажденном виде на ярмарках

Ратмир Мавлиев поручил на предстоящих ярмарках продавать мясо в холодильниках.

На оперативном совещании в уфимской администрации обсудили вопросы соблюдения санитарных норм при торговле скоропортящимися продуктами. Как отметил руководитель ветеринарной станции Алексей Белов, в теплый сезон продажа мяса и молочной продукции без надлежащего охлаждения вызывает серьезные опасения.

Согласно действующим нормативам, мясные изделия должны храниться при температуре от +2 до +4 градусов. Мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев поручил управлению торговли проработать вопрос обеспечения предстоящих сельхозярмарок необходимым холодильным оборудованием.

— Нужно найти практическое решение этой проблемы, чтобы жители могли покупать качественные и безопасные продукты, — сказал сити-менеджер.

Это распоряжение касается всех сезонных торговых площадок, где реализуются скоропортящиеся товары.

