В Куйбышевском районе Иркутска убрали стихийные свалки на двух улицах

В Куйбышевском районе Иркутска убрали стихийные свалки. Жители жаловались на кучи мусора по адресам: улица Фабричная, 31 и улица Нестерова, 34. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, территория во дворе была захламлена бытовыми отходами и мусором с производства.