В Куйбышевском районе Иркутска убрали стихийные свалки на двух улицах

Местные жители жаловались на кучи мусора возле контейнеров на территории домов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Куйбышевском районе Иркутска убрали стихийные свалки. Жители жаловались на кучи мусора по адресам: улица Фабричная, 31 и улица Нестерова, 34. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, территория во дворе была захламлена бытовыми отходами и мусором с производства.

— Контейнеры баков не очищаются. Поэтому прокуратура Иркутской области провели проверку о нарушениях законодательства, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В адрес председателя Комитета по управлению Правобережным округом ведомство надзорный орган внес представления. Спустя некоторые время свалки убрали, мусорная площадка чиста.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Ядринцева загорелась квартира.