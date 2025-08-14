В Куйбышевском районе Иркутска убрали стихийные свалки на двух улицах

В Куйбышевском районе Иркутска убрали стихийные свалки. Жители жаловались на кучи мусора по адресам: улица Фабричная, 31 и улица Нестерова, 34. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, территория во дворе была захламлена бытовыми отходами и мусором с производства.
— Контейнеры баков не очищаются. Поэтому прокуратура Иркутской области провели проверку о нарушениях законодательства, — уточнили в пресс-службе ведомства.
В адрес председателя Комитета по управлению Правобережным округом ведомство надзорный орган внес представления. Спустя некоторые время свалки убрали, мусорная площадка чиста.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Ядринцева загорелась квартира.