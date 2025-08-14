Новосибирцы выловили в Оби щуку весом 14 килограммов

Новосибирские рыбаки, проявив недюжинную удачу и не менее впечатляющую сознательность, стали героями дня. Огромная щука, весом в четырнадцать килограммов, была поймана в водах сибирской реки Обь. Однако, вместо того чтобы увековечить свой успех на кухне, мужчины приняли решение вернуть гигантскую хищницу обратно в родную стихию.