Узбекистанцев предостерегли от наемничества

Миграционное агентство Узбекистана напомнило согражданам за рубежом о том, что участие в вооруженных конфликтах — уголовно наказуемо.

«В ряде стран участились случаи вербовки мигрантов для участия в боевых действиях. Это угрожает вашей жизни, свободе и будущему», — говорится в заявлении ведомства.

Узбекистанцам, проживающим за рубежом, запрещается приближаться к зоне боевых действий, принимать участие в боевых действиях или вступать в вооруженные силы и силовые органы других стран.

В случае попытки найма на военную службу, рекомендовано обращаться в зарубежные представительства агентства и в дипмиссии Узбекистана. Ведомство напомнило, что наемничество наказывается лишением свободы до пяти лет.