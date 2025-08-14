Узбекистанцев предостерегли от наемничества

«В ряде стран участились случаи вербовки мигрантов для участия в боевых действиях. Это угрожает вашей жизни, свободе и будущему», — говорится в заявлении ведомства.
Узбекистанцам, проживающим за рубежом, запрещается приближаться к зоне боевых действий, принимать участие в боевых действиях или вступать в вооруженные силы и силовые органы других стран.
В случае попытки найма на военную службу, рекомендовано обращаться в зарубежные представительства агентства и в дипмиссии Узбекистана. Ведомство напомнило, что наемничество наказывается лишением свободы до пяти лет.