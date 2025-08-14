В Хабаровском крае ограничили звонки через Telegram и WhatsApp

В ведомстве пояснили, что эти сервисы использовались для вымогательства и вовлечения граждан в террористическую деятельность.
При этом функционал мессенджеров за пределами голосовых вызовов не ограничивается. В РКН отметили, что ранее сервисы неоднократно игнорировали требования принять меры против мошенничества и незаконной активности.
Минцифры сообщили, что возможность звонков восстановят после соблюдения мессенджерами российского законодательства.
* Принадлежит организации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.