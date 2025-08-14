Ричмонд
В Хабаровском крае ограничили звонки через Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор 13 августа ввёл частичное ограничение звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* на территории России, включая Хабаровский край.

Источник: Reuters

В ведомстве пояснили, что эти сервисы использовались для вымогательства и вовлечения граждан в террористическую деятельность.

При этом функционал мессенджеров за пределами голосовых вызовов не ограничивается. В РКН отметили, что ранее сервисы неоднократно игнорировали требования принять меры против мошенничества и незаконной активности.

Минцифры сообщили, что возможность звонков восстановят после соблюдения мессенджерами российского законодательства.

* Принадлежит организации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.