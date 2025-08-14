Дмитрий Быков* исчез после переезда в США

Писатель Дмитрий Быков*, уехавший из России в США, исчез после смены места жительства. Его местонахождение не установлено. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.
В документе отмечается, что после отъезда из России Быков* приехал в Нью-Йорк. И пока предпринятые для установки местонахождения писателя меры результатов не дал.
Напомним, 28 июля 2025 года писатель Дмитрий Быков* был объявлен в международный розыск.
8 августа, столичный суд заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова* по делу о распространении недостоверной информации об армии России. Он должен будет провести под стражей два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ.
*Физическое лицо, признанное иноагентом в РФ.