Дмитрий Быков* исчез после переезда в США

Правоохранители РФ не могут определить местонахождения Дмитрия Быкова*

Источник: Комсомольская правда

Писатель Дмитрий Быков*, уехавший из России в США, исчез после смены места жительства. Его местонахождение не установлено. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что после отъезда из России Быков* приехал в Нью-Йорк. И пока предпринятые для установки местонахождения писателя меры результатов не дал.

Напомним, 28 июля 2025 года писатель Дмитрий Быков* был объявлен в международный розыск.

8 августа, столичный суд заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова* по делу о распространении недостоверной информации об армии России. Он должен будет провести под стражей два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ.

*Физическое лицо, признанное иноагентом в РФ.