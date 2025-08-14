Жители Херсона начали распродавать жилье и бизнес за бесценок

Жители Херсона и прилегающих к нему городов начали распродавать жилье и бизнес по низким ценам. Об этом в четверг, 14 августа, сообщает РИА Новости.
Так, комната в коммуналке сейчас стоит 186,7 тысячи гривен (359 тысяч рублей). Однокомнатные квартиры можно купить за 290 тысяч гривен (560 тысяч рублей), а двухкомнатные — за 435,7 тысячи гривен (840 тысяч рублей).
Сеть кофеен с 18 точками в городе продается за 500 тысяч гривен (965 тысяч рублей), ларек — 145 тысяч гривен (280 тысяч рублей), а магазин в подвальном помещении — за 356,8 тысячи гривен (688 тысяч рублей), сообщается в публикации.
В начале августа власти подконтрольного Киеву Херсона объявили об эвакуации населения. Причинами эвакуации стали затрудненная логистика, осложняющая поставки продовольствия, а также повреждение газопровода, в результате чего часть города останется без газа.
Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что более 120 тысяч жителей региона остались без света и воды в результате обстрела подстанции. Так, серьезные повреждения зафиксировали в электросетях Ивановского, Великолепетихского, Генического, Новотроицкого, а также частично Нижнесерогозского, Горностаевского и Верхнерогачинского округов.