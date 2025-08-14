Солдат российской армии штурмовой роты с позывным Белый рассказал, что он наткнулся на засаду из пяти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Январского Днепропетровской области.
По его словам, он сразу ликвидировал троих бойцов, после чего у Белого завязался рукопашный бой с двумя оставшимися.
— Одного завалил (на спину), нож к горлу приставил, а этот, который с автоматом меня на мушке держал. Он предложил, мол, я отпускаю их, а они не стреляют в меня, — рассказал Белый.
После бойцы договорились разойтись мирно, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России за сутки продвинулись примерно на 11 километров в Донецкой Народной Республике, севернее Покровска. Об этом сообщили военные эксперты. Темпы наступления сравнивают с началом специальной военной операции.
Украинские военные больше не надеются удержать Красноармейск (украинское название — Покровск), написало британское издание The Daily Telegraph. Журналисты отмечают, что бойцы ВСУ уже считают переход города под контроль России лишь «вопросом времени».