Российский штурмовик после рукопашной схватки разошелся с бойцами ВСУ

Солдат российской армии штурмовой роты с позывным Белый рассказал, что он наткнулся на засаду из пяти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Январского Днепропетровской области.

По его словам, он сразу ликвидировал троих бойцов, после чего у Белого завязался рукопашный бой с двумя оставшимися.

— Одного завалил (на спину), нож к горлу приставил, а этот, который с автоматом меня на мушке держал. Он предложил, мол, я отпускаю их, а они не стреляют в меня, — рассказал Белый.

После бойцы договорились разойтись мирно, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России за сутки продвинулись примерно на 11 километров в Донецкой Народной Республике, севернее Покровска. Об этом сообщили военные эксперты. Темпы наступления сравнивают с началом специальной военной операции.

Украинские военные больше не надеются удержать Красноармейск (украинское название — Покровск), написало британское издание The Daily Telegraph. Журналисты отмечают, что бойцы ВСУ уже считают переход города под контроль России лишь «вопросом времени».