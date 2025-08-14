Благодарность за урожай: В РПЦ рассказали, как встретить Медовый Спас и что необходимо освятить в церкви

Священнослужитель подчеркнул, что название «Медовый Спас» связано с окончанием сбора мёда, когда пчеловоды приносят его в церковь для освящения. Именно в этот день православные вспоминают установление праздника в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, добавил Береговой. По словам священника, освящённый мёд служит символом благодарности Богу за его дары и призывом к будущим плодам.