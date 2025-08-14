Ричмонд
МАРТ Беларуси сказал про нарушения при проверке маркетплейса Wildberries

МАРТ Беларуси высказался о нарушениях, обнаруженных при проверке маркетплейса Wildberries.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ Беларуси сказал про нарушения при проверке маркетплейса Wildberries. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В ведомстве заметили, что на указанном маркетплейсе продавали государственный флаг Беларуси, который не соответствует требованиям закона «О государственных символах». В МАРТ обратили внимание, что описание товара сопровождалось недостоверной рекламой.

Владельцу площадки (речь идет про ООО «ИМВБРБ») ведомство выдало очередные предписания, связанные с устранением нарушений законодательства о торговле и о рекламе. В пресс-службе заметили, что по ранее обнаруженным МАРТ фактам продажи на маркетплейсе Wildberries товаров с экстремисткой символикой правоохранительными органами, согласно статье 9 закона «О противодействии экстремизму» директору «ИМВБРБ» было вынесено официальное предупреждение.

Тем временем популярный порошок из Испании попал под запрет продаж в Беларуси.

Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать на Медовый Спас, когда говорят «У первого Спаса всего в запасе».

Кстати, Минздрав назвал причину срыва вакцинации от ВПЧ в Беларуси в 2025 году.

