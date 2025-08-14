Красноярцев приглашают на праздник в честь собак-героев войны и службы

«Этот праздник позволяет не только отдать дань памяти собакам-героям войны, но и привлечь внимание к проблемам бездомных животных, — отмечает Максим Сафонов из музея “Мемориал Победы”. — В прошлом году мероприятие собрало 600 участников, и мы надеемся на ещё больший отклик в этом году».