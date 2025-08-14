Красноярцев приглашают на праздник в честь собак-героев войны и службы

17 августа на Сусличьей поляне Татышев-парка пройдёт ежегодный «День фронтовой собаки».
С 14:00 до 17:00 гостей ждёт насыщенная программа, посвящённая подвигам четвероногих защитников Отечества и их современной службе.
В программе мероприятия:
Показательные выступления кинологов ГУ МВД с демонстрацией поиска запрещённых веществ и задержания преступников;
Танцевальные номера от воспитанников школы «Юный кинолог»;
Тематическая экскурсия о 40 тысячах собак, служивших на фронтах Великой Отечественной войны;
Работа площадок местных приютов для животных с возможностью познакомиться с питомцами;
Бесплатные услуги груминга;
Конкурс детских рисунков «Самый отважный пёс»;
Книжная выставка и викторина от библиотеки им. М. Пришвина.
«Этот праздник позволяет не только отдать дань памяти собакам-героям войны, но и привлечь внимание к проблемам бездомных животных, — отмечает Максим Сафонов из музея “Мемориал Победы”. — В прошлом году мероприятие собрало 600 участников, и мы надеемся на ещё больший отклик в этом году».
Особое внимание организаторы уделяют исторической части — событие приурочено к подвигу овчарки Дины, которая 19 августа 1943 года успешно подорвала вражеский эшелон и вернулась живой. Всего же собаки-сапёры участвовали в разминировании 300 городов, а санитарные упряжки спасли более 700 тысяч раненых бойцов.
Мероприятие проводится с 2017 года и стало доброй традицией для красноярцев. Вход свободный для всех желающих.
0+