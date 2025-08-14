Новосибирец продаёт легендарную Toyota Supra из «Форсажа» за 4,2 миллиона рублей

В Новосибирске выставлена на продажу легендарная Toyota Supra 1994 года выпуска за 4,2 миллиона рублей — культовый спорткар, ставший символом японского автопрома и уличных гонок. Как сообщается в объявлении, автомобиль четвёртого поколения (A80) находится в хорошем состоянии, имеет 3-литровый двигатель мощностью 280 л. с., механическую коробку передач и задний привод, при этом пробег составляет 185 тысяч километров.
«Продам Toyota Supra JZA80 Top Secret GT-300. Механика/конструктор. Цена — пока не продан интересующий меня автомобиль. Отдам родную кузовню в довесок», — указано в описании к объявлению.
Toyota Supra A80, выпускавшаяся с 1993 по 2002 год, приобрела мировую известность благодаря фильму «Форсаж» и серии игр Need for Speed, став иконой автомобильной культуры. В России эти машины встречаются редко и представляют особый интерес для коллекционеров и тюнеров, сочетая в себе повседневную практичность с высокими динамическими характеристиками. Однако потенциальным покупателям стоит учитывать высокую стоимость содержания, дороговизну запчастей и необходимость бережного обслуживания этого японского раритета.