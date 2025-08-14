Отпускные по новым правилам: как премии повлияют на выплаты и станут ли они справедливее

Новые правила выплат отпускных связаны с тем, что с 1 сентября 2025 года также изменится расчет среднего заработка. Вместо того чтобы учитывать фактическое количество рабочих дней или часов сотрудника в каждом отдельном месяце, теперь для расчетов будут использоваться усредненные показатели. В частности, при стандартном режиме работы средний дневной заработок за последние 12 месяцев будет умножаться не на фактическое число рабочих дней в конкретном месяце, а на среднее годовое значение рабочих дней в месяц. Этот показатель является постоянным и составляет примерно 21,7 дня. Таким образом, если в одном месяце было 19 рабочих дней, а в другом — 23, на итоговую сумму это больше влиять не будет, поскольку формула расчета теперь остается одинаковой для всех месяцев.