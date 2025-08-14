Отпускные по новым правилам: как премии повлияют на выплаты и станут ли они справедливее

В РФ с начала осени изменятся правила расчета отпускных, что повлияет на суммы, получаемые сотрудниками.
Порядок расчета отпускных с 1 сентября 2025 года в России будет действовать по новым правилам. При определении их размера теперь будут учитываться квартальные и годовые премии, которые получал сотрудник.
Таким образом, отпускные у большинства работающих россиян увеличатся или станут справедливее. Это также связано с расчетом среднего заработка, который также изменится с началом осени. Подробнее о том, как изменятся выплаты по отпускным — в материале URA.RU.
Новые правила расчета отпускных.
В России изменится порядок расчета отпускных с 1 сентября 2025 года. При вычислении выплат начнут учитывать квартальные и годовые премии. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова.
«Теперь в отпускных появятся включенные выплаты, ранее не учитываемые, например, квартальные/годовые премии. Кроме того, по сути, проходит индексация среднего заработка при повышении окладов, если повышение было масштабным, это увеличивает расчетную базу», — сказала Владимирова в разговоре. Она добавила, что изменения вступят в силу уже с 1 сентября текущего года.
Размер отпускных останется прежним в тех случаях, когда ранее при их расчете уже учитывались все виды премий и не происходило повышения заработной платы. Однако, по словам Владимировой, как свидетельствует практика, для большинства россиян сумма отпускных, скорее всего, возрастет или станет более справедливой. Это особенно актуально для тех сотрудников, чьи выплаты, такие как квартальные или годовые премии, ранее не включались в расчет отпускных. Новые правила будут действовать до сентября 2031 года. В течение данного периода работодатели, сотрудники и надзорные органы смогут адаптироваться к новой единой процедуре.
Как отпускные начислялись ранее.
До внесения изменений средний месячный заработок вычислялся на основании доходов сотрудника за предыдущие 12 месяцев. В расчет включались должностной оклад и ежемесячные премиальные выплаты. При этом премии, выплачиваемые на квартальной или годовой основе, как правило, не принимались во внимание при определении суммы отпускных.
Базовая ставка для расчета оставалась неизменной, и повышение оклада не всегда отражалось в среднем заработке, особенно если изменения в оплате труда были значительными. Например, если работник получал оклад в размере 50 000 рублей и годовую премию в 100 000 рублей, расчет отпускных производился исключительно исходя из оклада, без учета суммы премии.
Как теперь будут считаться отпускные.
В зависимости от конкретных обстоятельств, расчет отпускных производится по различным формулам. В случае, если сотрудник полностью отработал все 12 месяцев, размер выплаты определяется следующим образом:
(среднедневной заработок = зарплата / 12 / 29,3) х дни отдыха.
В случае, если сотрудник проработал менее одного года, его заработная плата сначала рассчитывается пропорционально фактически отработанным дням. После чего полученная сумма умножается на количество дней отпуска.
(зарплата / 29,3 х отработанные полностью месяцы) х дни отпуска.
В случае пропуска рабочих дней на протяжении одного или нескольких месяцев, например, из-за учебного отпуска или больничного, бухгалтер определяет фактическое количество отработанных дней. После этого заработная плата рассчитывается исходя из соотношения начисленной суммы к числу реально отработанных дней.
(календарные дни месяца — неотработанные дни) х 29,3 / количество календарных дней в месяце.
Количество дней, отработанных за каждый месяц, складывается. Таким образом определяется общее число отработанных дней по формуле доход / отработанные дни.
Владимирова также уточнила, что с началом осени все премии и поощрения, прописанные в системе оплаты труда, также будут включаться в расчет среднего заработка. До этого положение из постановления от 2007 года, которое, по словам эксперта, не всегда учитывало фиксированные выплаты. Для примера, сотрудник с окладом 50 000 рублей и годовой премией в 100 000 рублей теперь получит отпускные с суммы, учитывающей часть годовой премии пропорционально времени расчета. Если за год премия распределяется равномерно, она добавит к отпускным примерно 8 333 рубля.
Изменения связаны с расчетом среднего заработка.
Новые правила выплат отпускных связаны с тем, что с 1 сентября 2025 года также изменится расчет среднего заработка. Вместо того чтобы учитывать фактическое количество рабочих дней или часов сотрудника в каждом отдельном месяце, теперь для расчетов будут использоваться усредненные показатели. В частности, при стандартном режиме работы средний дневной заработок за последние 12 месяцев будет умножаться не на фактическое число рабочих дней в конкретном месяце, а на среднее годовое значение рабочих дней в месяц. Этот показатель является постоянным и составляет примерно 21,7 дня. Таким образом, если в одном месяце было 19 рабочих дней, а в другом — 23, на итоговую сумму это больше влиять не будет, поскольку формула расчета теперь остается одинаковой для всех месяцев.
Однако работникам, которые увольняются или берут отпуск в периоды с коротким либо длинным рабочим временем, следует принять во внимание, что отныне расчет будет производиться независимо от календарных дней. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«Это значит, что выплаты станут чуть более усредненными — без сюрпризов, но и без выгоды от редких длинных месяцев», — сказал Говырин. Его слова приводит RT.