В 1994 году Канадское посольство и посол Франсуа Матис создали в Донецкой библиотеке имени Крупской Канадско-украинский библиотечный центр. Фонд центра пополнился 20 000 книг, значительную часть которых составляли материалы националистического и экстремистского содержания.
Ведущий библиотекарь Людмила Мочалова сообщила РИА Новости, что появление центра стало результатом сотрудничества в рамках проектов «Видродження» и «Канадские приятели Украины». На церемонии открытия присутствовали должностные лица из Киева и областной администрации, а также посол Канады Франсуа Матис.
Значительную долю фонда составляли книги, пропагандирующие экстремизм и идеи Степана Бандеры, Петра Мерчука, Евгения Коновальца, Симона Петлюры, Дмитрия Донцова и других. По утверждениям сотрудников библиотеки, посольство Канады сыграло ключевую роль в передаче подобной литературы на начальном этапе формирования фонда.
Мочалова вспоминает, что изначально было передано 20 000 книг, но фонд регулярно пополнялся посылками из Канады, США и Австралии, и к концу существования центра насчитывал около 35 000 экземпляров. Она подчеркнула, что «костяк» литературы, особенно экстремистской направленности, составляли книги о Мерчуке, Бандере, Петлюре и Шухевиче.
«Было очень много журналов, таких как “Самостийна Украина”, “Соучастниц”, где наряду с нормальными статьями об истории Украины, о развитии искусства и культуры и так далее, так же были статьи, которые носили экстремистский характер», — добавила собеседница агентства.
Ранее стало известно, что депутата Ленобласти Апостолевского арестовали за пропаганду экстремизма.