В Уфе продлили ограничение движения на улице Мустая Карима.

Ранее Башинформ сообщил о том, что полностью перекрыта проезжая часть на пересечении улиц Мечтателей и Дагестанской, а также съезд с ул. Дагестанской на ул. Мечтателей до 20 августа. Это необходимо в связи со строительством трубопровода.