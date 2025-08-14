Ричмонд
В Уфе продлили ограничение движения на улице Мустая Карима

Источник: Башинформ

В Уфе до 21 августа продлили частичное ограничение движения транспорта на улице Мустая Карима, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Закрыта крайняя левая полоса возле дома № 8», — говорится в сообщении муниципалитета и при этом уточняется, что проводятся «мероприятия по вывозу строительного мусора».

Водителям рекомендуют учитывать ограничение при планировании поездок.

Ранее Башинформ сообщил о том, что полностью перекрыта проезжая часть на пересечении улиц Мечтателей и Дагестанской, а также съезд с ул. Дагестанской на ул. Мечтателей до 20 августа. Это необходимо в связи со строительством трубопровода.