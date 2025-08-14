Загрязненные пестицидами поля обнаружили под Волгоградом

Как сообщили V102.RU в учреждении, всего было исследовано 30 проб на содержание остаточных пестицидов.
— В 7 пробах обнаружено превышение циперметрина в 2 раза, в одной — зафиксирован дельтаметрин больше нормы, — сообщила заведующая лабораторией Волгоградского филиала Оксана Николова.
Специалисты пояснили, что дельтаметрин и циперметрин — действующие вещества пестицидов (инсектицидов), которые применяют в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. Превышение таких веществ в почве свидетельствует о неправильном их использовании, нарушении регламентов применения, превышении установленных норм при обработках посевов.
С учетом того, что пестициды могут сохраняться в земле долго, то они представляют угрозу для растений, животных и рыбы. Токсичные вещества могут также попадать в сельхозпродукцию и, следовательно, в организм человека. Информация о результатах исследований передана в Россельхознадзор для принятия оперативных мер реагирования.