Загрязненные пестицидами поля обнаружили под Волгоградом

С учетом того, что пестициды могут сохраняться в земле долго, то они представляют угрозу для растений, животных и рыбы. Токсичные вещества могут также попадать в сельхозпродукцию и, следовательно, в организм человека. Информация о результатах исследований передана в Россельхознадзор для принятия оперативных мер реагирования.