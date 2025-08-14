Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 14 августа 2025: Молдавская свадьба поразила всю Европу роскошью; ПАС смогла узурпировать даже Конституционный суд; власти Молдовы видят «руку Москвы» даже в зеркале

Топ-5 главных новостей на утро четверга, 14 августа 2025.

Источник: Комсомольская правда

1. Богатая молдавская свадьба поразила всю Европу: Невесту к месту бракосочетания доставили на вертолете, а оркестр привезли из Германии.

2. Слово — не воробей: Бывший молдавский политик, открыто поддерживающий ПАС, признался, что партия узурпировала даже Конституционный суд.

3. «Синдром Руки Москвы»: Хроническое состояние властей Молдовы, при котором пациенты видят агентов Кремля даже в отражении чайника.

4. Билборд — 6000 леев, выезд агитбригады — 400 леев: Партия власти, обобравшая народ Молдовы до нитки, просит людей дать кто сколько может на предвыборную кампанию.

5. Обыски в мэрии Комрата: За взятку и разрешение на строительство на 72 часа задержан главный архитектор города.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Управляемая миграция ведёт к депопуляции: Если из Молдовы уезжают как «рабочие руки», так и «мозги», а взамен приезжают трудяги-мигранты — власти не нужны думающие люди.

Когда в стране останется очень мало наших граждан, а уехавших заменят мигранты, управлять электоральной массой будет до безобразия просто (далее…).

Перед выборами граждан Молдовы пытаются разделить по языковому признаку: А народ у нас мудрый — главное, чтобы человек был хороший, а какой он национальности — это все равно.

Экс-премьер страны Ион Стурза считает, что русскоязычные просто ненавидят молдаван (далее…).

Что символизирует непокрытая голова в церкви, если это президент Молдовы: Санду стыдится того, что она селянка.

Все происходящие в мире религиозные расколы носят явный политический характер (далее…).