Топ-5 главных новостей на утро четверга, 14 августа 2025:
1. Богатая молдавская свадьба поразила всю Европу: Невесту к месту бракосочетания доставили на вертолете, а оркестр привезли из Германии.
2. Слово — не воробей: Бывший молдавский политик, открыто поддерживающий ПАС, признался, что партия узурпировала даже Конституционный суд.
3. «Синдром Руки Москвы»: Хроническое состояние властей Молдовы, при котором пациенты видят агентов Кремля даже в отражении чайника.
4. Билборд — 6000 леев, выезд агитбригады — 400 леев: Партия власти, обобравшая народ Молдовы до нитки, просит людей дать кто сколько может на предвыборную кампанию.
5. Обыски в мэрии Комрата: За взятку и разрешение на строительство на 72 часа задержан главный архитектор города.
Читайте также:
Управляемая миграция ведёт к депопуляции: Если из Молдовы уезжают как «рабочие руки», так и «мозги», а взамен приезжают трудяги-мигранты — власти не нужны думающие люди.
Когда в стране останется очень мало наших граждан, а уехавших заменят мигранты, управлять электоральной массой будет до безобразия просто (далее…).
Перед выборами граждан Молдовы пытаются разделить по языковому признаку: А народ у нас мудрый — главное, чтобы человек был хороший, а какой он национальности — это все равно.
Экс-премьер страны Ион Стурза считает, что русскоязычные просто ненавидят молдаван (далее…).
Что символизирует непокрытая голова в церкви, если это президент Молдовы: Санду стыдится того, что она селянка.
Все происходящие в мире религиозные расколы носят явный политический характер (далее…).