Кому в Татарстане положена выплата на первого ребенка

Жители Татарстана могут получить выплату на первого ребенка, и важно знать, кто может на нее рассчитывать и как правильно оформить документы. Право на получение выплаты имеют мать, которая родила или усыновила первенца, а также отец, усыновитель или опекун — но только в том случае, если мать ребенка умерла, признана умершей или лишена либо ограничена в родительских правах.
Подать заявление на получение выплаты можно несколькими способами: через портал Госуслуг, в МФЦ (предварительно стоит уточнить, предоставляется ли эта услуга в выбранном центре) или в Социальном фонде России (СФР).
Для получения выплаты необходимо соблюдение ряда условий. Во-первых, ребенок (родной или усыновленный) должен быть рожден до 1 января 2023 года и не достигнуть возраста трех лет. Во-вторых, средний доход семьи на одного человека не должен превышать двух прожиточных минимумов трудоспособного населения. В Татарстане прожиточный минимум составляет 16 430 рублей, при этом учитываются доходы всех членов семьи до вычета налогов.
Заявление на получение пособия можно подать в любое время до достижения ребенком трех лет, если он рожден до 1 января 2023 года. Если же ребенок появился на свет после этой даты, вместо пособия на первого ребенка оформляется заявление на единое пособие для детей и беременных женщин.