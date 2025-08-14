Кому в Татарстане положена выплата на первого ребенка

Жители Татарстана могут получить выплату на первого ребенка, и важно знать, кто может на нее рассчитывать и как правильно оформить документы. Право на получение выплаты имеют мать, которая родила или усыновила первенца, а также отец, усыновитель или опекун — но только в том случае, если мать ребенка умерла, признана умершей или лишена либо ограничена в родительских правах.