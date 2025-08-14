В каких странах можно заразиться лихорадкой чикунгунья

В 2025 году наибольшее количество случаев заболевания лихорадкой чикунгунья зафиксировано в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Кроме того, недавно вспышка лихорадки была отмечена на территории Китая, сообщили специалисты. А России случаев заражения не выявлено.