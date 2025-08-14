В каких странах можно заразиться лихорадкой чикунгунья

Симптомы лихорадки чикунгунья проявляются через четыре-восемь дней.
В 2025 году наибольшее количество случаев заболевания лихорадкой чикунгунья зафиксировано в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Кроме того, недавно вспышка лихорадки была отмечена на территории Китая, сообщили специалисты. А России случаев заражения не выявлено.
«Чаще всего вспышки лихорадки фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки. В этом году чикугунья распространяется в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении», — передает telegram-канал «Объясняем.рф».
По имеющимся данным, в РФ сохраняется вероятность ввоза инфекции из регионов, где заболевание является эндемичным. Передача вируса лихорадки чикунгунья осуществляется преимущественно через укусы комаров видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, известных как желтолихорадочные и азиатские тигровые комары. Эти переносчики широко распространены в странах Южной Америки, Азии и Африки.
Инкубационный период составляет от четырех до восьми дней. К основным клиническим проявлениям лихорадки относятся выраженные боли в суставах и мышцах, высокая температура тела, отечность, тошнота и кожная сыпь. Особенно тяжело заболевание протекает у новорожденных детей и пожилых людей.
Передача вируса от человека к человеку воздушно-капельным путем невозможна. Однако заражение может произойти при контакте с кровью инфицированного лица. Лицам, находящимся в странах с повышенным риском заражения лихорадкой чикунгунья, рекомендуется применять репелленты, использовать москитные сетки на окнах и дверях, а также носить максимально закрытую одежду. При появлении симптомов заболевания необходимо незамедлительно обратиться за медпомощью.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания лихорадкой зафиксированы в 110 странах мира. Наивысший уровень заболеваемости отмечается в государствах Африки и Азии. Однако случаи инфицирования регистрируются и в Европе, передает Pravda.Ru. Уровень смертности составляет порядка 1−2% от общего числа заболевших. В настоящее время вакцина против данного заболевания не разработана.