В волгоградском аэропорту задерживаются пять авиарейсов

По состоянию на 7.05 14 августа в аэропорту Волгограда задерживают пять рейсов.
Так, вылет рейсов EO 862 и N4 862 в Калининград перенесли с 23.30 на 10.20.
Кроме того, по данным на онлайн-табло волгоградского аэропорта, изменилось время прилета трех авиарейсов из Сочи и столицы. Самолет рейса EO 427, который должен был приземлиться в Гумраке в 22.30 13 августа, ожидается теперь к 9.30 14 августа.
Лайнеры рейсов FV 6429 и FV 6421 прилетят в Волгоград в 8.16 и в 8.30 соответственно, а не в ночь на четверг, как планировалось ранее.
Напомним, в среду в 23.14 в аэропорту Волгограда ввели запрет на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщал официальный представитель Росавиации. В 4.30 ограничения сняли.
В ночь на 14 августа силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на территорию Волгоградской области.