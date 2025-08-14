Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскрыли, почему Трамп не взял Зеленского на переговоры на Аляске: Страх оказался сильнее

WSJ: Трамп боялся, что Зеленский хочет сорвать встречу на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп отказался брать с собой на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, испугавшись, что главарь киевского режима мог сорвать переговоры. Причем, на самом раннем этапе. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Собеседники издания отметили, что сначала еврочиновники хотели добиться того, чтобы на Аляску с Трампом поехали представители ЕС или Киева. В качестве кандидатур предлагались Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте. Но после телефонного разговора Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца они отказались от этого требования.

При этом, глава Белого дома выражал обеспокоенность из-за возможных последствий присутствия Зеленского на встрече.

В итоге стороны договорились до того, что Трамп после переговоров с Путиным, сначала проинформирует о результатах Зеленского, потом глав стран ЕС.

Напомним, беседа главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа перед саммитом на Аляске по видеосвязи была засекречена. Отмечается, что в комнату для переговоров не пустили даже переводчика.

До этого Зеленский выставил Трампу пять условий для переговоров о мире с Украиной. Одно из условий заключается в том, что мирные переговоры должны сопровождаться санкционным давлением Европы и США на Москву.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше