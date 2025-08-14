В США раскрыли, почему Трамп не взял Зеленского на переговоры на Аляске: Страх оказался сильнее

Президент США Дональд Трамп отказался брать с собой на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, испугавшись, что главарь киевского режима мог сорвать переговоры. Причем, на самом раннем этапе. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Собеседники издания отметили, что сначала еврочиновники хотели добиться того, чтобы на Аляску с Трампом поехали представители ЕС или Киева. В качестве кандидатур предлагались Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте. Но после телефонного разговора Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца они отказались от этого требования.
При этом, глава Белого дома выражал обеспокоенность из-за возможных последствий присутствия Зеленского на встрече.
В итоге стороны договорились до того, что Трамп после переговоров с Путиным, сначала проинформирует о результатах Зеленского, потом глав стран ЕС.
Напомним, беседа главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа перед саммитом на Аляске по видеосвязи была засекречена. Отмечается, что в комнату для переговоров не пустили даже переводчика.
До этого Зеленский выставил Трампу пять условий для переговоров о мире с Украиной. Одно из условий заключается в том, что мирные переговоры должны сопровождаться санкционным давлением Европы и США на Москву.