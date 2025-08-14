Ричмонд
ПСЖ одержал победу над «Тоттенхемом» и стал чемпионом Суперкубка УЕФА

Французский «Пари Сен-Жермен» одержал победу над английским «Тоттенхемом» и впервые завоевал Суперкубок УЕФА. Матч прошел 13 августа в итальянском Удине.

Основное время завершилось вничью — 2:2. Исход встречи решил послематчевый этап: в серии пенальти ПСЖ оказался сильнее, реализовав четыре удара против трех у соперника.

За «Тоттенхем» отличились защитники Микки ван де Вен на 39-й минуте и Кристиан Ромеро на 48-й. В составе парижан голы забили Ли Кан Ин на 85-й минуте и Гонсалу Рамуш в компенсированное время, на 90+4-й минуте.

Парижский клуб играл без своего основного вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, не попавшего в заявку. Российский голкипер Матвей Сафонов также не вышел на поле, проведя матч в запасе.

Ранее «Пари Сен-Жермен» одержал уверенную победу над мадридским «Реалом» со счетом 4:0 в полуфинале клубного чемпионата мира, который состоялся 9 июля в США, и вышел в финал турнира. Голы за ПСЖ забивали Фабиан Руис (дважды), Усман Дембеле и Гонсалу Рамуш. В финале парижский клуб встретился с лондонским «Челси», который ранее обыграл бразильский «Флуминенсе».