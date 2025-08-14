ПСЖ одержал победу над «Тоттенхемом» и стал чемпионом Суперкубка УЕФА

Ранее «Пари Сен-Жермен» одержал уверенную победу над мадридским «Реалом» со счетом 4:0 в полуфинале клубного чемпионата мира, который состоялся 9 июля в США, и вышел в финал турнира. Голы за ПСЖ забивали Фабиан Руис (дважды), Усман Дембеле и Гонсалу Рамуш. В финале парижский клуб встретился с лондонским «Челси», который ранее обыграл бразильский «Флуминенсе».