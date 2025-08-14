Российский солдат после рукопашной схватки разошелся с бойцом ВСУ

В районе населенного пункта Январское (Днепропетровская область) российский штурмовик с позывным «Белый» проник в тыл украинских войск, где неожиданно столкнулся с засадой противника. Он был вынужден вступить в бой с пятью бойцами ВСУ, сообщает ТАСС.
По словам россиянина, он заметил группу из трех человек, укрывавшихся в кустах. Изначально он предположил, что они отдыхают, но вскоре понял, что это засада.
«Ну вот я троих ликвидировал. С двумя как бы мы мирно разошлись. Но перед этим рукопашный бой с одним из них был», — уточнил военнослужащий ВС РФ.
Он пояснил, что украинские солдаты были разделены на две группы. После ликвидации троих противников, еще двое других попытались напасть на него сзади. Благодаря своей спортивной подготовке, «Белый» сумел перебросить одного из нападавших через себя, повалить на землю и приставить нож к его горлу.
«Этот, который с автоматом меня на мушке держал. Он предложил, мол, я отпускаю их, а они не стреляют в меня», — отметил солдат.
В результате российский штурмовик и двое украинских бойцов разошлись в разные стороны.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке БПЛА пострадали пятеро бойцов «Орлана».