В Омской области сократилось количество медиков и мест в больнице

Так, в 2011 году в регионе работало 92 учреждения здравоохранения, к 2024 году их осталось 83. Число мест в больничных стационарах ужалось с 19,3 тысяч до 14,6. При этом омичи стали чаще обращаться в поликлиники — за 13 лет число посещений в смену выросло с 47,5 тысяч до 51,5.