В Омской области сократилось количество медиков и мест в больнице

Омскстат опубликовал данные об изменениях в системе регионального здравоохранения, случившихся за последние 13 лет. Число медиков, самих медучреждений и коек в больницах Омской области сократилось.
Так, в 2011 году в регионе работало 92 учреждения здравоохранения, к 2024 году их осталось 83. Число мест в больничных стационарах ужалось с 19,3 тысяч до 14,6. При этом омичи стали чаще обращаться в поликлиники — за 13 лет число посещений в смену выросло с 47,5 тысяч до 51,5.
Значительно уменьшилась и численность медицинского персонала. Врачей в регионе стало меньше на две тысячи человек. Их численность сократилась с 11,6 до 9,5 тысяч, сейчас на 10 тысяч омичей приходится всего 53 врача.
Еще более выражен отток среднего персонала — количество специалистов сократилось на 5,2 тысячи человек. Сейчас в регионе работают всего 20,6 тысяч фельдшеров и медсестер, показатель обеспеченности этими специалистами составляет 114,2 на 10 тысяч жителей.