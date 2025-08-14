Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России за сутки сбиты 44 беспилотника ВСУ

В Минобороны РФ сообщили о 14 уничтоженных дронах над Черным морем.

Источник: Аргументы и факты

44 беспилотника ВСУ были сбиты над регионами России за прошедшую ночь.

Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 20:00 мск 13 августа до 07:00 мск 14 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили украинские дроны самолетного типа над пятью регионами, а также над акваторией Черного и Азовского морей.

Так, над Черным морем было сбито 14 БПЛА. Над Волгоградской областью уничтожено 9 дронов, над Крымом и над Ростовской областью — по 7, над Краснодарским краем — 4, над Белгородской областью — 2 и над акваторией Азовского моря был уничтожен один беспилотник.

Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отраженной атаке беспилотников.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о возгорании на НПЗ после падения обломков БПЛА.

Отмечалось также, что в Донбассе расчеты БПЛА «Южной» группировки войск за сутки ликвидировали более 100 украинских дронов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше