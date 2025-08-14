Над регионами России за сутки сбиты 44 беспилотника ВСУ

44 беспилотника ВСУ были сбиты над регионами России за прошедшую ночь.
Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 20:00 мск 13 августа до 07:00 мск 14 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили украинские дроны самолетного типа над пятью регионами, а также над акваторией Черного и Азовского морей.
Так, над Черным морем было сбито 14 БПЛА. Над Волгоградской областью уничтожено 9 дронов, над Крымом и над Ростовской областью — по 7, над Краснодарским краем — 4, над Белгородской областью — 2 и над акваторией Азовского моря был уничтожен один беспилотник.
Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отраженной атаке беспилотников.
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о возгорании на НПЗ после падения обломков БПЛА.
Отмечалось также, что в Донбассе расчеты БПЛА «Южной» группировки войск за сутки ликвидировали более 100 украинских дронов.