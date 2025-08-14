Ричмонд
«Вот такой красавец»: омичка нашла гигантский боровик в лесах под Пушкино

Женщина насобирала более 12 литров благородных грибов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня участники группы грибников Омской области были удивлены фотографией необычайно крупного боровика, который удалось найти местной жительнице. Девушка с удовольствием поделилась фото с охоты на благородные грибы.

«Леса от Пушкино до Подгородки. За 1,5 часа собрали ведро на 12 литров! Все красавцы, но много червивых! Груздей мало!», — написала омичка.

Гигантский гриб произвел фурор среди любителей тихой охоты. Омичи активно обсуждали, какие отменные грибы попались удачливой подписчице. Несмотря на обилие червивых экземпляров, урожай оказался богатым — за короткое время энтузиастам удалось собрать внушительное количество грибов.

Фото: Леська Кузнецова, группа «ВКонтакте» «Грибы. Грибники Омской области».

Как говорят омичи, лето хоть и было холодным и дождливым, но грибников природа не обидела.

Ранее мы писали, что омич поймал огромную щуку под 7 килограмм.